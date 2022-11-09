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智崴頂級賽車模擬設備 明年進駐德國霍肯海姆賽道

2022/11/9 21:05
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（中央社記者吳家豪台北9日電）體感設備廠智崴今天與國際知名的德國霍肯海姆賽道（Hockenheim-Ring GmbH）簽訂頂級賽車體感模擬設備合作協議，明年將於霍肯海姆賽道全新迎賓中心啟用，可望挹注智崴業績。

智崴發布新聞稿指出，新型高端體感設備透過智崴獨家專利6軸平台，並搭載微型LED球型螢幕，打造具深度沉浸式的虛擬賽車體驗。

霍肯海姆賽道為全球著名賽道之一，擁有12萬個看台座位，每年來客數約70萬人。自1932年賽道開通以來，許多一流國際賽車賽事如一級方程式等都曾在霍肯海姆賽道上舉行。除了賽車比賽外，也舉辦過多次大型活動，包括汽車相關研討會和展覽等。

智崴指出，過去2年疫情期間，虛擬體驗市場有顯著成長，越來越多賽車手加入線上虛擬賽車行列，各大車廠及一級方程式也開始重視並舉辦線上競賽，獲得大量粉絲關注。

隨著全球各地疫情解封，智崴表示，賽事場地及娛樂中心營運業者希望將線上賽事延伸至線下活動，頂級賽車模擬體驗將是業者吸引賽車愛好者、創造社群討論度的新元素。（編輯：楊蘭軒）1111109

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