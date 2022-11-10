唐鳳會見英國際貿易副大臣 分享推動數位轉型作法

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（中央社記者蘇思云台北10日電）數位部長唐鳳昨天接見英國國際貿易部主責貿易政策的副大臣韓斯（Greg Hands），分享台灣數位轉型作法，唐鳳表示，台灣願意與理念相近的民主夥伴建立資安聯防陣線，確保緊急狀況時資料儲存的安全性。

數位發展部今天發布新聞稿，唐鳳昨天接見韓斯等人訪團，就推動數位轉型、強化數位韌性及資訊安全等議題交換意見。

唐鳳表示，台灣推動數位轉型不僅強調國際合作，更重視公民社群參與，以提升政府數位服務發展能量，目前已積極與英國夥伴合作推動公共程式（Public Code），並持續尋求在Web3.0領域的相互驗證機制。

在強化數位韌性部分，唐鳳表示，為避免因天災等狀況導致網路服務中斷，台灣將對非同步軌道衛星進行概念驗證（PoC），預定設置700多處接收站，以確保固網或海纜遭外力中斷時，仍可維持通訊系統順暢，進而確保民主機制正常運作，台灣樂見與各國可靠夥伴共同合作投入這項工作。

唐鳳說明，面對不斷遽增的資安風險，台灣積極運用零信任架構（Zero Trust Architecture），基於「永不信任，持續驗證」的理念，對於相關資訊設備都透過身分鑑別、設備鑑別及信任推斷等3大驗證程序，以強化資訊安全防護能力。

唐鳳指出，台灣願意與理念相近的民主夥伴建立資安聯防陣線，同時也與國際資服業者合作，推動政府服務本地雲架構，以確保緊急應變時，資料儲存及運算的安全性。

韓斯在11月7日抵台訪問3天，昨天一同拜會數位部的訪賓，英國國際貿易部亞太地區貿易商務代表布萊克（Natalie Black），以及英國駐台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等人。（編輯：趙蔚蘭）1111110