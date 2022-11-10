將來銀網路投保11月底上線 首波瞄準車險國內旅平險

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（中央社記者蘇思云台北10日電）純網銀將來銀行今天宣布，網路投保擬11月下旬正式上線，首波推出機車險、汽車險、租車險及國內旅平險，客製化的車險保費有望比傳統車險便宜2到3成，往後將陸續開辦海外旅平險與機車外送險。

將來銀行今年9月初獲得金管會核准，成為台灣首家獲准跨入保險銷售領域的純網銀。

將來銀行今天發布新聞稿，首波開辦的網路投保業務「將將保」，端出3大亮點，包括市場首見的新商品與服務、投保流程RPA（機器人流程自動化）及落實普惠金融，可優化網路投保流程。

市場首見的新商品與服務部分，將來銀從數據觀察，發現不少民眾用車「週間上下班、週末出遊」或是「僅週末」用車，用車時段相當固定，因此跟保險公司合作，端出市場首見的「符合平假日用車習慣」車險，也就是「實際用到車時才保險」，保費可望較傳統車險便宜2到3成，提供客製化的車險。

將來銀攜手保險公司，推出銀行通路首見的「可提前預約的租車險」，保戶只要填寫一次資料就完成預約，在保險有效期間內想啟動可隨時啟動，啟動時再依據投保內容扣款即可。

投保流程RPA部分，存戶填寫投保資訊不用再一個字一個字輸入，在客戶許可的前提下，系統將自動帶入客戶已存在系統內的資訊，加上OCR（光學字元辨識）系統協助掃描證件資訊，讓投保申請時間相較於傳統線下做法縮短了8到9成以上。

此外，呼應金管會對純網銀落實普惠金融的期待，將來銀特別推出「車險提醒貼心機制」，無論是否為將來銀行用戶，在網頁申請後，都可於自身現有強制險或是任意險到期前2個月獲得自動提醒，以避免保障出現空窗期。

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此外，相較於坊間機車車體險多限3年內新車才可投保，將來銀與保險公司合作，提供5年內機車都可投保的選項，給予國內龐大機車族更多保障。

根據最新統計，今年前9月保險業網路投保件數、金額均較去年同期約成長4成。將來銀行保險規劃部資深協理鄭喬云表示，將來銀行以數位原生出發，針對民眾對保險的剛性需求，量身打造最符合民眾需求的保險商品及服務，盼帶給民眾最便利的線上投保體驗。（編輯：林淑媛）1111110