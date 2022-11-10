星宇航空10月總營收3.83億 年增455.89%

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（中央社記者賴言曦台北10日電）星宇航空今天表示，10月總營收為新台幣3.83億元、年增455.89%；其中，客運部分受益邊境解封，旅遊需求逐步回溫，10月營收2.55億元、月增51%、年增952%。

貨運方面，星宇航空指出，隨市場艙位供給增加，公司利用A330-900廣體機派飛東南亞貨運需求旺盛航點，穩定貨運營收，10月貨運營收為1.09億元、月增5%、年增173%。

星宇航空累計前10月營收17.76億元，年增184%。其中，客運營收累計9.88億元，年增287%，貨運營收累計6.87億元，年增124%。

隨著台灣邊境開放，星宇航空表示，針對日本航線需求升溫，東京及大阪自12月1日起更增至每天2班直飛，總航班數較11月成長近3成。

星宇航空表示，隨著A350-900新機到位，規劃明年第1季始投入區域航線營運，預備明年4月開闢美國洛杉磯航線。

機隊部分，星宇航空指出，現機隊規模達11架A321neo、4架A330neo及1架A350-900，今年底前預計再交付2架A321neo、1架A350-900，屆時機隊總數達19架，短中長程3種主力機型到齊後，將依市場需求彈性派遣。（編輯：蘇志宗）1111110