台股力守13500點 法人：市場靜待美10月通膨數據

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（中央社記者賴言曦台北10日電）美股4大指數9日皆墨，台股今天下跌135點，終場力守13500點整數關卡。法人指出，美國10月通膨數據即將公布，市場皆保持觀望，靜待數據是否符合預期。

台股結束連日漲勢，今天拉回整理，盤中最低來到13463.85點，尾盤跌幅收斂，指數終場收在13503.76點，下挫135.05點，跌幅0.99%，成交值新台幣1908.52億元。

華南永昌投顧董事長儲祥生接受電訪時指出，美股9日修正幅度較大，衝擊台股今天行情，但觀察櫃買OTC指數僅小跌，顯示以本土為主的資金仍偏向布局中小型股。

投顧法人指出，今天指數成交量縮水至2000億元以下，顯示美國通膨數據公布前，市場大多保持觀察氣氛，買氣因而縮手。

隨著美國核心消費者物價指數（CPI）即將在今晚揭曉，儲祥生認為，全球大宗原物料行情、油價都有下跌的趨勢，只要核心CPI緩步向下，預計市場就能慢慢消化不安情緒。

但儲祥生也提到，由於美國那斯達克指數距離這波低點僅剩約3%，加上美科技業財報表現不佳，因此市場需留意那指，以及與台股連動密切的費城半導體指數後續動態所帶來的影響。（編輯：黃國倫）1111110