華碩庫存去化超預期 拚2023年第2季回到健康水準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦品牌廠華碩今天舉辦法人說明會，共同執行長胡書賓說，今年第3季庫存金額下降新台幣320億元、優於預期，第4季有望再降低200億至300億元，預期明年第2季回到健康水準。

華碩今年第3季庫存金額約1745.06億元，季減15%，進度優於預期，胡書賓認為原因在於華碩與上游供應鏈夥伴及下游通路客戶緊密合作。

原本華碩估算庫存回到相對健康水準的時間點落在明年第2季，胡書賓認為，以目前執行速度來看有機會提前，但整體產業環境變化很大，通膨外是否還有其他變數、消費景氣何時回來，都要緊密觀察，隨時動態調整。

他坦言，現在整體大環境不好，通膨不斷升高，造成消費信心減弱及企業支出縮減，整體產業庫存調整還需要持續幾個季度，確定會影響明年上半年景氣。華碩認為明年PC產業應該會衰退高個位數百分比到雙位數百分比，華碩業績將力拚優於產業平均至少10%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華碩財務長吳長榮指出，從今年第3季進入第4季，整體產業需求比先前預估更收斂，包括消費信心和大型通路廠商備貨預算及執行，都在控制風險情境。大型晶片公司預期今年第4季出貨將季減和年減20%以上，華碩第4季營收也可能呈現季減和年減趨勢。

吳長榮說，隨著經濟規模縮減和產業庫存調整，第4季獲利率相對有挑戰性，華碩已啟動內部改善措施，希望鞏固和強化第4季獲利，維持相對較強的出貨動能，並持續改善品牌定位與產品組合。（編輯：楊蘭軒）1111110