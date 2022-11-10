大同認列華映虧損回沖 前3季獲利年增20倍
2022/11/10 19:12
（中央社記者潘智義台北10日電）大同公司總經理王金來今天表示，對華映喪失控制力在財報除列後，將原認列虧損回沖，今年前3季合併營收新台幣217.08億元，合併稅後純益70.68億元，歸屬母公司淨利90.69億元，每股盈餘3.88元。
王金來在台灣證券交易所重大訊息記者會指出，今年前3季合併稅後純益較去年同期大增近20倍，增加約67億元，歸屬母公司淨利年增逾6倍，約增加78億元，每股盈餘大幅提高逾6倍，增加3.34元。
至於外界關心大同多年未發股利，是否終於可以趁這次機會發放，他強調，目前沒有評論，一切必須等年報結算之後。
因台灣桃園地方法院今年8月29日宣告中華映管公司破產，華映除列的損益影響數回沖，約增加淨利益約84億元，每股稅後盈餘淨影響數約每股3.6元。
此外，大同公司依國際會計準則IFRS10合併財務報表綜合評估，判斷對精英電腦已具備實質控制力要件，於今年10月起將精英公司併入大同合併報表。
大同集團今年10月合併營收為44億元，其中包含併入精英公司的營收影響數約為20億元，所以整體合併營收較9月與去年同期大幅增加。
王金來說，大同將全力發展電力、新能源、消費電子，以及不動產4大核心事業，並加強對精英、大世科、福華、尚志精化4大子公司的持股與監管。（編輯：潘羿菁）1111110
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