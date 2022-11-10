國泰金10月獲利29.1億 今年來每股賺4.03元金控第2

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（中央社記者蘇思云台北10日電）國泰金今天公布10月稅後淨利新台幣29.1億元，單月獲利持續反映防疫保單影響。國泰金強調，今年以來子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，銀行、投信的累計稅後淨利仍創下同期歷史新高。

國泰金10月稅後淨利29.1億元，年減49.4%，累計前10月稅後淨利570.9億元，年減55.3%，累計每股稅後盈餘（EPS）為4.03元，排上市櫃金控第2名，在富邦金的6.07元之後。

國泰金子公司國泰人壽10月稅後淨利20.3億元，前10月稅後淨利487.9億元，年減52%。

國泰金財務長陳晏如告訴中央社記者，獲利年減主要是去年投資收益基期較高所致，不過，今年來因利率走高，公司穩定收益也明顯提升，新台幣10月累計重挫1.45%，帶來不少匯兌利益，外匯價格變動準備金累積餘額從9月底505億元，增加到10月底的577億元，達到史上新高水準。

國泰人壽日前決議進行經營模式調整，金融資產重分類日為今年10月1日，重分類後帳列合併權益金額增加2426億元。國壽10月底自結淨值比在5%以上，資本適足率（RBC）逾320%；國泰金規劃今年底前注資國泰人壽350億元，有望進一步提升淨值比與RBC。

受惠於升息與放款成長，子公司國泰世華銀10月稅後淨利24.7億元，年增19.3%，累計前10月稅後淨利233.9億元，年成長11.8%。

陳晏如表示，銀行累計淨利息收入較去年同期成長達24%，累計淨手收維持穩定。此外，信用卡10月底有效卡數達561萬張，較去年同期成長6%，維持市場第一，動能來自CUBE卡新戶持續增加，動卡率同步提高。

子公司國泰產險10月稅後淨損14.9億元，累計稅後淨損126.5億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響，也是今年連續第6個月單月虧損。

陳晏如表示，10月單月理賠件數3.6萬件、已賠付金額14.9億元，累計截至10月底已賠付金額180.9億元（考量再保分出後自留賠款金額為150.2億元），未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備30.7億元。近期疫情稍微緩和，後續會密切關注並調整賠款準備。

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陳晏如指出，今年6月時國泰金已經增資國泰產100億元，日前國泰金也宣布增資，年底前有望再注資產險100億元，加總兩次增資金額達200億元。如果排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

國泰證券10月稅後淨利0.8億元，累計稅後淨利12.1億元，年衰退34%，仍為歷史次高；國泰投信10月稅後淨利1.3億元，累計稅後淨利13.2億元，較去年同期成長5.6%，達到歷史新高。（編輯：楊蘭軒）1111110