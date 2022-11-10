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升息效應 前10月國際板發行量探8年同期新低

2022/11/10 22:08
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（中央社記者謝方娪台北10日電）美國聯準會（Fed）今年鷹式升息，發債成本不斷墊高，國際板債市發行人縮手，前10月國際板發行量僅170.67億美元，創2015年以來、8年同期新低。

金管會今天公布國際板債市最新概況，受美國升息影響，自今年6月起，單月國際債券發行檔數降至個位數，10月更僅2檔，再創今年單月發行檔數新低，前10月發行檔數合計139檔。

從發行量觀察，10月國際債券發行量10.8億美元，前10月發行量合計170.67億美元，創2015年以來、8年同期新低。

金管會證期局副局長張子敏分析，主因美國仍在鷹式升息，不確定性高，利率影響今年國際板債市發債情形，國際債券發行人考量發債成本墊高、對發債時機會更觀望，國際債券發行量自然往下降。

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另一方面，張子敏提到，前2年恰好處於全球降息潮，利率降得很低，國際債券發行人有一波提前解約、重新發債潮，墊高基期，若以去年10月數據比較，單月國際債券發行多達17檔、發行金額達34.87億美元。

根據金管會統計，國際板債市已連2個月沒有國際債券被提前贖回，10月底國際債券流通在外檔數降至867檔，流通在外餘額略升至2076.48億美元。（編輯：潘羿菁）1111110

張子敏
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