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台北雙子星案開工 柯文哲：總投資606億估2027完工

2022/11/11 11:40
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（中央社記者賴言曦台北11日電）台北雙子星開發案今天正式開工，同時曝光未來經營的6大亮點。台北市長柯文哲致詞時表示，該案總投資額約新台幣606億元，預計2027年完工；捷運局則預估，完工後可提供1.6萬個就業機會，每年可創造逾上千億元經濟產值。

台北雙星公司今天舉辦「台北雙星 星耀門戶新建典禮」，柯文哲出席致詞時表示，台北雙子星案從2006年推動招商後歷經波折，終於在2019年簽約、今天正式開工，預計2027年完工，總工程費606億元，由於地點位處台北市關鍵樞紐，每天通勤人潮逾50萬人次，完工後將成為國內外旅客體驗台灣的國門。

台北捷運局預估，台北雙子星案開發完成後，將可提供1.6萬個就業機會，每年可創造千億元以上的經濟產值。

台北雙星董事長許崑泰確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由副董事長蔡明賢代為致詞。

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蔡明賢表示，台北雙子星案邀請美國SOM設計事務所等國際團隊合作，結合藍天集團在科技製造、商業不動產開發經營以及智慧綠建築系統所有的優勢資源，完工後將成為台灣首座同時擁有LEED、EEWH和WELL等3個綠建築認證的建築體，「一定會讓台北雙星成為台灣的驕傲」。

台北雙子星開發案原稱為「台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1、D1（東半街廓）土地開發案」，周邊連結台鐵、高鐵、機場捷運及台北捷運。台北雙星公司透露，未來經營項目涵蓋國際級商場、頂級商辦、星級飯店、360度天際線觀景台、城市美術展覽館及公益空間等6大項目。（編輯：翟思嘉）1111111

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