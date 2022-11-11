遏阻虛擬貨幣犯罪 蘇貞昌：防堵、斷流、溯源斬首

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（中央社記者溫貴香台北11日電）行政院長蘇貞昌今天對於虛擬貨幣犯罪執法問題表示，一定要全面防堵與遏阻，採行3個方法分別是末端的防堵、中間斷流、溯源斬首，責成行政院政務委員羅秉成整合相關部會，有效除惡務盡。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備詢。

針對虛擬貨幣犯罪的執法問題，蘇貞昌說，虛擬貨幣犯罪是利用科技的進步、相關金融措施的改變、交易工具的變化，歹徒利用期間有落差或可乘之機犯案，他已經責成金管會，請相關部會一定要全面防堵與遏止。

他強調，對於相關犯罪採用末端防堵、中間斷流、溯源斬首等3個方法，涉及部會包括法務部、內政部、金管會、警察受理報案等等，已責請行政院政務委員羅秉成整合相關部會，有效除惡務盡。

法務部長蔡清祥表示，高檢署已經與交易平台建立一個合作機制，配合調取相關資料，所以在執法上絕對沒有問題。另外，法務部也派駐檢察官與調查官到外國學習經驗，對於將來辦案會有很大的幫助。

此外，時代力量立委邱顯智質詢關切僑外生畢業後留在台灣工作評點制的名額已經爆滿，很多在台港人反映，這可能讓許多香港學生回到香港遭遇風險，也讓想留在台灣工作的港人無法留在台灣。

蘇貞昌回答表示，留才久用是政府的政策，而且深受歡迎，有需要就繼續歡迎。（編輯：翟思嘉）1111111