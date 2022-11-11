敦泰提存貨跌價損失近25億元 第3季每股虧13.57元

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（中央社記者張建中新竹11日電）面板驅動IC廠敦泰第3季認列存貨跌價及呆滯損失，達新台幣24.97億元，單季每股虧損13.57元。

受提列鉅額存貨跌價及呆滯損失衝擊，敦泰第3季虧損超過一個股本，每股虧損13.57元，累計前3季每股虧損9.53元，每股淨值自第2季的51.72元降至第3季的40.31元。

敦泰下午召開重大訊息說明記者會，財務長張維杰表示，受到疫情反覆、俄烏戰爭、通膨及全球總體經濟環境不佳影響，終端需求自今年第1季以來持續下修，供需失衡使產品價格面臨降價壓力。

張維杰說，在需求減緩及產品降價雙重打擊下，導致市場售價低於存貨成本，經與會計師評估，敦泰將依據國際會計準則第2號公報規定，提列存貨跌價及呆滯損失共24.97億元。

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張維杰表示，這次提列的存貨跌價及呆滯損失以手機及平板電腦面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）居多，存貨金額約70.6億元，估計要花1年時間，直至明年下半年才比較有機會消化完畢。

張維杰說，隨著提列存貨跌價及呆滯損失，搭配與客戶及供應商協調修訂長期供貨合約的部分條款，有助於未來庫存去化速度，財務狀況將更加健全。後續搭配新產品陸續問世，整體營運將能維持穩定前進，重新恢復成長的態勢。（編輯：張均懋）1111111