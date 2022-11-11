工研院院士：盼政府支持水下及生物科技

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（中央社記者張建中新竹11日電）長興材料資深顧問蕭慈飛今天表示，台灣是海洋國家，不能欠缺水下科技產業，此外，台灣糧食不足，需要生物科技、農業升值產業科技，希望政府能夠大力支持。

工研院今天舉辦院士授證典禮，由總統蔡英文為蕭慈飛、怡和創投董事長王伯元、台達電董事長海英俊、李長榮集團總裁李謀偉及潤泰集團總裁尹衍樑5名新科院士授證。

蕭慈飛說，他投入材料產業40年，深刻體認材料產業是各行各業的基礎，而材料的關鍵在於系統，需要整合材料、設備、製程及應用的出海口，如此才能訂定台灣自主規格，才能主導亞洲及全世界，這當中工研院將扮演非常重要角色。

蕭慈飛還表示，台灣是海洋國家，不能欠缺水下科技產業，此外，台灣糧食不足，需要生物科技、農業升值產業科技，這兩個領域的基地可能會在南台灣，是平衡南北經濟重要方針，希望政府能夠大力支持。

王伯元說，他投入創投業32年，1992年成立中磊，變成創業者，中磊至今創立30年，目前已成為全球寬頻5G小基站領導廠商。

王伯元表示，過去常與工研院合作，如今獲選工研院院士，好像回到娘家，又成為工研院一份子。他說，「老驥伏櫪，志在千里」，希望用有生之年為台灣高科技做出貢獻。

海英俊表示，氣候變遷挑戰日益嚴峻，期望所有企業與社會大眾採取更積極行動，以助解決環保及能源需求，當中同時蘊含很多商機。

李謀偉指出，人才培育需要產業、政府及學術機構共同努力，工研院代表政府扮演整合角色，無論在人才培育或技術引進，對台灣產業發展都具有關鍵性的地位，期待繼續與工研院合作打造創新技術、培育產業人才及發展具競爭力的綠色未來。

尹衍樑說，能夠當選工研院院士是榮耀也是責任，未來將持續朝永續發展、節能減碳及增進人民福祉方向努力。（編輯：翟思嘉）1111111