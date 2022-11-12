推特假帳號傾巢而出 馬斯克藍勾勾訂購服務喊卡

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推特公司日前宣布推出每月8美元的藍勾勾訂購服務11日喊卡，馬斯克把「官方」徽章還給部分用戶。（圖取自twitter.com/verified）

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（中央社舊金山11日綜合外電報導）社群媒體推特公司（Twitter）日前宣布推出每月8美元的藍勾勾訂購服務，但在假帳號如雨後春筍冒出的情況下，這項服務今天喊卡，新老闆馬斯克把「官方」徽章還給部分用戶。

路透社報導，令人夢寐以求的藍勾勾先前是保留給政治人物、名人、新聞工作者和其他公眾人物經過驗證的帳號。但推特本週稍早向願意付費的人開放藍勾勾訂購服務，以便在馬斯克努力留住廣告商的同時，幫忙增加收入。

自馬斯克10月27日以440億美元完成推特收購案之後，公司陷入一團混亂。他開除近半數員工，解散董事會並解雇高層主管，還聲稱推特有可能破產。美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）表示，正懷著「深切擔憂」關注推特。

數名用戶今天通報，新的藍勾勾訂購選項已經消失；消息人士告訴路透社，推特這項服務已經喊卡。推特並未回應記者的置評請求。

新的訂購服務推出之後，冒充大品牌、有著藍勾勾的假帳號便不斷出現，包括馬斯克旗下電動車品牌特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX），以及電玩遊戲平台「機器磚塊」（Roblox）、雀巢公司（Nestle）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。

有著「官方」標籤的推特支援帳號今天推文說：「為打擊假冒行為，我們為一些帳號添加了『官方』標籤。」

這個官方標籤最早於9日推出，但數小時後就遭馬斯克捨棄。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111112