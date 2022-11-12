金融業資安出包 可能得增提作業風險資本計提

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金融業資安備受重視，金管會表示，若金融業發生資安缺失，會先依法導正，不排除提高作業風險資本計提作為補強措施，且金融業資安表現會納為申辦業務的准駁考量。

金融監督管理委員會主任委員黃天牧14日將赴立法院財政委員會，針對「金融業數位轉型下的資安防護」進行專題報告並備質詢。

根據金管會書面報告，金管會透過建構有利數位轉型的法制環境、發展數位化金融業務、推動開放金融政策、開放設立純網銀及純網保、強化電支機構管理、金融數位轉型及資安人才培訓等6大方向，積極推動金融數位轉型。

金管會已修正銀行、券商及保險業等金融機構負責人資格條件，將負責人專業領域資格範圍增列例如資訊、科技、電子商務等領域工作經驗；金管會並認定資訊服務業及金融科技業屬於經主管機關認定的金融相關事業，意即金融機構投資資訊服務業及金融科技業持股比率可拉高至100%。

在發展數位化金融方面，金管會揭露，截至今年9月底止，已有38家銀行開辦數位存款帳戶業務，已開立數位存款帳戶數達1386萬戶。

至於開放金融政策包含開放銀行及開放證券，開放銀行第2階段「消費者資訊查詢」於2020年底正式上線，截至今年10月底止，共有16家金融機構及2家第三方服務提供者，合計22個合作案經金管會核准上線。

開放證券則參考開放銀行政策，採3階段進程循序漸進推動，第一階段為證券期貨業「公開資料查詢」，民眾將可透過第三方服務提供者一站式整合查詢證券期貨業者提供的公開資料，預計在2023年底完成。

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針對數位轉型的資安防護監理，金管會採6招齊下，包含推動金融資安行動方案、完備資安相關規範、成立金融資安資訊分析及分享中心、辦理資安檢測及演練、強化重要系統轉換的營運不中斷措施及祭出違反資安規定的監理措施。

金管會指出，金融機構若發生資安缺失，金管會將先依相關法規要求導正缺失，若有不足之處，將提高作業風險資本計提作為補強，且金管會已將金融機構資安辦理情形納為存款保險及保險安定基金費率計提的因素及申辦業務的准駁考量。（編輯：林克倫）1111112