台股登萬四週漲近千點 後續盯庫存去化、美升息步調

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（中央社記者江明晏台北13日電）受到通膨降溫有望，美股四大指數暴漲激勵，台股11日勁揚503.8點，加權指數重返萬四關卡，週線大漲980.85點。投信認為，後續必須持續關注，美國升息腳步和消費電子庫存去化問題。

受到美股四大指數暴漲激勵，台股11日開高走高，在重要權值股表態領軍下，電子股交投增溫至6成6以上，終場勁揚503.8點，收在14007.56點，指數重返萬四關卡、站上季線，成交值放大至3399.97億元，週線連2紅，且週線大漲980.85點，拉出一根長長的紅K棒，漲幅高達7.53%。

安聯投信台股團隊表示，受到美國10月通膨有趨緩跡象、聯準會（Fed）也許能放慢升息腳步的樂觀期望，美元指數和10年公債殖利率滑落，美股大漲，其中尤以半導體族群漲勢相對凌厲，之前承壓的全球股市更是為之振奮。

三大法人方面，隨美股彈升，不安情緒下降，外資終止連4賣，上週轉為買超台股895.11億元，且5個交易日中僅一天賣超；投信也持續回補，連21週站在買方，上週加碼73.41億元，反而是自營商獲利了結中止連3買，上週賣超台股106.63億元，三大法人合計買超861.89億

不過回到市場基本面，安聯投信台股團隊表示，消費移轉不利台灣電子供應鏈，若後續客戶預估再往下修，將導致庫存調整時間延長；除此之外，伺服器 、工業用需求已見下滑，車用亦有下修風險，後續觀察消費受影響及疫情後消費移轉程度。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，短線上影響台股走勢較大變數仍聚焦美國通膨數字及美國聯準會升息碼數；產業方面則留意消費電子庫存去化問題是否解決。（編輯：楊蘭軒）1111113