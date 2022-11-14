世界氣候峰會 玉山銀受邀分享台灣金融經驗

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）正於埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行，玉山銀行董事長黃男州受邀參加周邊會議並以「台灣氣候新金融」為題發表演說，分享金融業如何支持企業面對淨零轉型。

玉山銀行長期致力ESG與永續金融，黃男州受邀參加COP27，並在13日的周邊會議－世界氣候峰會（World Climate Summit, WCS）發表「台灣氣候新金融」專題演說。

世界氣候峰會自2010年開始舉辦，匯聚政府、產業、學術界及公民組織的領導人共同討論，是COP27規模最大的周邊會議。

黃男州表示，台灣因地狹人稠、高科技產業密集及獨立電網等特性，零碳能源轉型是台灣邁向2050淨零排放的巨大挑戰，不過政府與民間積極合作，加上台灣海峽蘊藏豐富風能，台灣大力發展離岸風電，並快速布建太陽光電及漁電共生等再生能源，追求環境保護與能源需求間的平衡，這些經驗均可做為其他海島國家參考。

在COP27主題「共同落實」（Together For Implementation）的議題上，黃男州表示，玉山持續接軌國際最高標準，包含與科學基礎減碳目標倡議（SBTi）、碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）、氣候組織 （The Climate Group）、世界氣候基金會（World Climate Foundation）等國際組織交流學習，透過深入理解國際思維，有效將標準導入內部。

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黃男州指出，玉山已於2022年加入RE100，並且是台灣第一家、全球第三家通過SBTi減碳目標審核的銀行業者，透過溫室氣體盤查、訂定減碳目標、導入內部碳定價及燃煤逐步撤資等管理機制，有系統展開淨零轉型，初步成效也已顯現。

黃男州並強調，極端氣候全世界需要共同面對的議題，藉由政府、產業、金融機構及民間組織的共同合作，大家在各自領域發揮影響力，一定能匯聚成影響世界的正面力量，共同邁向淨零。（編輯：趙蔚蘭）1111114