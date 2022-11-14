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台股站穩萬四 法人：後續觀察拜習會與新台幣走勢

2022/11/14 18:00
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（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天站穩「萬四」續強，終場上漲167.34點，收在14174.9點，法人指出，美國通膨疑慮減輕，全球股市反彈，加上新台幣升值，外資心態轉多均有利台股，後續繼續觀察「拜習會」結論及新台幣走勢。

台股今天延續反彈格局，盤中指數一度漲逾209點，觸及14217點的波段高點，但隨後漲勢微收斂，終場上漲167.34點，收在14174.9點，漲幅1.19%，成交金額來到2740.23億元，雖未能站上14200點關卡，收盤指數仍為9月22日以來的新高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，台股上漲主要是受到美國通膨疑慮減輕，全球股市維持反彈走勢，美股續強，加上新台幣近期大幅升值，有利外資布局，台股上週帶量上攻季線，突破壓力區，今天延續反彈格局。

展望後續，他表示，可觀察兩大因素，第一，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平將在20國集團（G20）峰會場邊會晤，「拜習會」觸及的話題也將影響台股，第二，如果新台幣持續升值趨勢不變，將謂外資製造偏多的正向因子，有利台股走勢。

投顧分析師觀察指出，在美股上週強漲帶動下，台股今天上漲167點收在14174點，成交量雖然較上週五小幅萎縮，但仍然守在5日均量之上。

分析師指出，中國大陸即將放寬清零規定，加上房市刺激政策陸續出籠，和中國大陸相關的基建股，如：水泥、塑膠、鋼鐵等原物料股補漲；已走出疫情陰霾的製鞋業，今年前3季繳出亮麗成績單，激勵寶成以漲停作收。

但他也指出，雖然台股漲勢不斷，但漲多的個股今天也小幅拉回，尤其第3季業績不佳的驅動IC廠敦泰，第3季認列存貨跌價損失及呆滯損失，每股虧損13.57元，今天跳空跌停，也拖累相關驅動IC廠承壓。（編輯：楊蘭軒）1111114

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