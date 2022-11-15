大車隊前3季獲利超越去年 樂觀看第4季營運

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（中央社記者賴言曦台北15日電）大車隊今年第3季稅後淨利新台幣0.86億元，年增166%，第3季每股稅後盈餘（EPS）為1.51元。展望第4季，大車隊認為，隨著旺季將至，用車需求料將增加，對後市看法樂觀。

大車隊累計今年前3季合併營收18.4億元，稅後淨利2.6億元，年增25%與79%，營業利益率18%，前3季每股盈餘（EPS）4.62元，合併營收與EPS再創同期新高，超越去年全年的4.11元。

大車隊透過新聞稿表示，公司營收分為資訊媒合服務收入、平台周邊銷售收入、其他收入，前3季以資訊媒合服務收入為主，年增達23%，因疫情鬆綁，計程車媒合任務數回升，帶動交通出行服務收入呈現明顯增長，且平台周邊銷售收入因商業活動增加，廣告收入年增20%，持續穩定成長。

展望後市，大車隊認為，第4季是大車隊的旺季，公司致力創造APP用戶數增加，積極推廣55688 APP下載、使用及綁定。

大車隊表示，第4季本為大型活動、重要節日、尾牙旺季，交通出行需求勢必驟增，大車隊積極增加各類服務（小黃計程車、多元計程車、代駕駕手、快遞人員等）的運力；相關營收成長動能可期望延續至第4季，有機會創下歷史高峰。（編輯：張均懋）1111115