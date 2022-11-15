藥華藥新藥擴大適應症 鎖定3大發展方向

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（中央社記者江明晏台北15日電）藥華藥執行長林國鐘表示，自主研發的長效干擾素除了擴大適應症外，未來也將鎖定設計差異化平台、切入腫瘤與免疫領域，以及開發細胞療法三大發展方向。

藥華醫藥執行長林國鐘今天出席由經濟日報主辦的2022生技論壇「生醫產業大進擊」，以「打造一個全方位的國際生技醫藥公司」為題發表演說。

林國鐘說，2003年起藥華藥開始營運，就想要設立以台灣為基地，建立全球性、全方位的生技新藥研發公司，「且不敢說是十年磨一劍，只敢說是十年打基礎」，當年在美國藥證拿到的時候，已經是「苦守寒窯18年」。

藥華藥從新藥創新發明、試驗發展一路到生產製造，把新藥行銷到歐美，並開始投入研發長效干擾素，進而研發出治療血癌新藥P1101，在去年取得美國FDA藥證，用於治療真性紅血球增多症（PV）。

他提到，藥華藥自主研發的長效干擾素除了擴大適應症外，未來也將鎖定設計差異化平台、切入腫瘤與免疫領域，以及開發細胞療法三大發展方向。

藥華藥第3季營收新台幣8.11億元，較去年同期增長781%。毛利率76%、較去年同期的26%，增長50個百分點。本期營業費用11.8億元，較去年同期增加62%；第3季每股淨損1.44元，較去年同期淨損2.7元改善。

藥華藥第3季營收主要來自旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft（簡稱Ropeg, 即P1101），美國市場的營收金額持續拉高。第3季美國占總營收超過50%，美國藥價於2022年7月調漲，一年藥價近19萬美元。

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至於Ropeg各國藥證申請情形，藥華藥指出，分別是日本預計2023年上半年取證、中國預期2023年初送出藥證申請。馬來西亞、新加坡、香港正在準備申請藥證當中。

近期MSCI（明晟）公布半年度調整結果，藥華藥入選全球標準型指數成分股名單，林國鐘先前也在藥華藥法說會上釋出對明年樂觀的展望，認為美國市場滲透率穩健提升，積極看待明年營運表現，至於第4季，預估可望保持成長態勢。（編輯：張均懋）1111115