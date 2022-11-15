經部：台半導體供應鏈具優勢 「去台化」是無效炒作

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）對於有報導指聯發科布局「去台化」供應鏈，經濟部今天強調「去台化」議題是「無效炒作」，台灣有完整的半導體產業鏈等優勢，將持續吸引全球半導體供應鏈業者來台擴大投資。

媒體報導指出，全球地緣政治變化，在半導體業掀起「去台化」議題，並指聯發科執行長蔡力行接受路透社訪問時坦言，美中關係緊張，不少製造業者正在考慮將部分供應鏈轉向台灣以外地區，但只會「漸進」而為。

經濟部今天發布新聞稿指出，國內媒體引用外電訪問聯發科，指聯發科布局「去台化」供應鏈，聯發科已對此發出即時重大訊息予以澄清，而聯發科為全球第4大無晶圓半導體設計公司，向來採多元供應商策略，提供全球客戶需求。

經濟部說，聯發科也已重申將持續深耕台灣，且大部分產能供給仍仰賴台灣供應鏈，每年在台投資、採購金額近新台幣3000億元，未來也將持續以台灣強大的半導體供應鏈為基礎，積極拓展全球客戶與業務。

經濟部強調，台灣擁有完整的上中下游半導體產業鏈，也積累超過40年的半導體人才培育、投資環境安全以及民主法治，現在及未來都會持續吸引全球半導體材料、設備、製造等供應鏈業者來台擴大投資。

經濟部表示，半導體產業蓬勃發展，除台積電持續擴大新竹、高雄擴廠，讓先進製程留台，國際大廠如美商應材、英特格、荷商艾司摩爾（ASML）及德商默克，都持續在台建立製造與研發能力，結合台灣本地製造能量，持續壯大台灣半導體產業生態系。

經濟部強調，台灣的半導體產業生態鏈難以複製、難以取代，且會因生產效率領先全球而持續壯大，所謂「去台化」議題是「無效炒作」。（編輯：林淑媛）1111115