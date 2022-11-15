大聯大：庫存下半年觸頂 明年隨供應鏈調整回落

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（中央社記者吳家豪台北15日電）半導體零組件通路商大聯大今天召開法人說明會，財務長暨發言人袁興文說，庫存目前在64天的偏高水準，今年下半年將達到高峰，明年隨著供應鏈調整，庫存將逐步回落到正常水準的45至50天。

袁興文指出，大聯大是通路商，資產以營運資金為主，包括庫存跌價損失等風險在業界並非由通路商承擔，通常設有價格保護及換貨機制。無論財務支出或營運資金是否變動，都不會影響大聯大配息政策。

被問及地緣政治對供應鏈帶來的影響，袁興文表示，只要供應鏈移動，大聯大都會做相對應的配合，包括北美與墨西哥、東南亞地區，大聯大都已經布局。台灣和中國仍是大聯大主要交貨地區，但北美和東南亞交貨比重逐漸提升，去年合計不到10%，今年已提高到12%，且北美和東南亞地區營收都年增雙位數百分比。

大聯大副總經理林春杰說，今年下半年半導體供需反轉，從終端客戶到上游供應端都感覺到需求衰退，市場已有共識，明年上半年底前可以消化完畢庫存，接下來開始恢復到正常供需。就中長期而言，半導體在雲端製造、電動車、資料中心、伺服器、網通等領域前景仍看好。

談到美國禁止高階晶片輸往中國，林春杰表示，人工智慧（AI）或高速運算等晶片相關生意，都由供應商直接交貨，對通路商和大聯大幾乎沒有影響。隨著美中貿易戰持續進行，台灣廠商可能會間接受益，帶動伺服器、安控、網通等設備需求，對大聯大是另一種商機。

大聯大今年第3季營收達新台幣1898.23億元，季減4.6%，年減6%；營業淨利約35.58億元，季減5.8%，年減8.8%；在業外轉投資及匯兌收益挹注下，稅後淨利27.62億元，季減4.7%，年減13.3%，仍創同期次高；每股盈餘1.64元。

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大聯大指出，今年前3季累計營收年增3.4%、稅後淨利年增3.5%，主因受惠於下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器，自動化需求帶動工業電子，以及車用電子等非3C市場應用持續強勁，加上北美與東南亞等地客戶陸續投產，帶動半導體及相關電子零組件需求。

展望第4季，大聯大預估營收將介於1750億元至1850億元，相當於季減2.5%至7.8%；預估稅後淨利13.12億元至17.46億元，相當於季減36.8%至52.5%；預估每股盈餘約0.78元至1.04元。（編輯：楊蘭軒）1111115