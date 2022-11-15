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無照經營保險之家 金管會認定違法最高罰900萬

2022/11/15 17:30（11/15 17:42 更新）
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立委質疑「保險之家」由沒有執照的顧問公司與業者協力經營，有違規疑慮，金管會15日認定雙方合作已違反保險法規定，金管會將依程序查辦。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
立委質疑「保險之家」由沒有執照的顧問公司與業者協力經營，有違規疑慮，金管會15日認定雙方合作已違反保險法規定，金管會將依程序查辦。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北15日電）立委質疑「保險之家」由沒有保經代執照的顧問公司與保經代業者協力經營，有違規疑慮，金管會今天認定雙方合作已違反保險法規定，台灣壹壹零顧問公司與環球世達保經將終止合作關係。

根據保險法第167之1條第3項規定，未領有執業證照而經營或執行保險代理人、經紀人、公證人業務者，將處新台幣90萬元以上、900萬元以下罰鍰。

民進黨立委沈發惠日前經過台北捷運中山地下街看到「保險之家」，發現保險之家是由台灣壹壹零顧問公司協力GlobalStar（環球世達保險經紀人）經營的店舖型保險，沈發惠質疑，顧問公司並無保經代執照，卻和台灣合法保經代業者合作經營保險之家，恐有違法疑慮，要求金管會調查。

金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會指出，經過初步了解，業務員是登錄在保經公司旗下，保險之家實際運營是由該家顧問公司負責，且顧問公司有收受保經公司給予的報酬。

張玉煇強調，此業務方式已違反保險法規定，金管會將依相關法令規定，依照行政程序查辦。

張玉煇並指出，該家顧問公司及保經公司已表明會終止合作關係，目前保險之家網站已經關閉。（編輯：潘羿菁）1111115

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