上市公司前3季獲利3.6兆 年增近15%

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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所表示今天表示，全體上市公司前3季總營收新台幣28兆8928億元，較去年同期成長3兆387億元，增幅11.75%，前3季總稅前淨利3兆6439億元，較去年前3季成長14.93%。

櫃買中心公布，上櫃公司今年前3季營收約2兆446億元，較去年同期增加6%；稅前淨利2736億元，較去年同期增加17%；顯示上櫃公司與去年同期比較基本面穩健成長。

證交所說明，前3季獲利成長產業主要為半導體業、航運業及電子零組件業。半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求成長，抵銷消費型電子產品需求疲弱，推升獲利。

航運業雖塞港逐步緩解及運價鬆動，但受惠長約運價保護，及匯兌利益挹注，獲利依然攀升。電子零組件業則因5G、伺服器及車用電子等終端需求仍穩健，帶動獲利成長。

第一上市公司主要來自電子零組件、融資服務及航運等產業的業務需求成長，推升第一上市公司獲利續創佳績。

另外，前3季獲利衰退上市產業主要為光電業、塑膠工業及鋼鐵工業。光電業主因高通膨影響經濟前景，客戶庫存去化不理想，進而影響產能利用率，導致獲利衰退。

塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲，進而侵蝕產品利基，壓縮獲利。鋼鐵工業因經濟成長放緩，及房市需求疲弱，面臨客戶拉貨趨緩及高漲的原物料成本，造成獲利減少。

本國上市公司及第一上市公司，今年前3季財務報告分別計876家及77家，已於11月14日完成公告申報，上述統計不含金融控股公司14家，以及未申報的中福、如興及同開3家。

櫃買中心表示，上櫃公司應於11月14日公告申報第3季財務報告者共計802家，除了駿熠電未於期限內完成公告申報外，其餘801家已全數完成。

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櫃買中心指出，上櫃公司今年前3季獲利較去年同期成長公司計有523家，約占上櫃公司65%，獲利成長金額前3大產業分別為光電業、半導體業及電腦及週邊設備業。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計上櫃公司每股稅後盈餘（EPS）超過10元公司計有36家，5元以上未達10元的公司計114家，2元以上未達5元的公司計206家，整體獲利上櫃公司共計624家，約占上櫃公司8成，顯示有許多基本面穩健的上櫃公司值得投資人多加關注。（編輯：楊凱翔）1111115