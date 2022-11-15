更多編輯台推薦新聞：
拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

中央社探索LGBT困境 入選吳舜文新聞獎
生活

中央社探索LGBT困境 入選吳舜文新聞獎

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

第三方支付綁卡 銀行明年4月起發送驗證簡訊要載明

2022/11/15 22:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北15日電）為避免詐騙集團利用第三方支付綁卡盜刷，金管會要求全數銀行2023年4月12日前須修改系統，日後銀行發送OTP（一次性密碼）驗證簡訊至持卡人手機，如果為綁卡驗證將載明。

先前有民眾在果農臉書粉絲專頁訂購芒果，卻遇到詐騙集團偽冒果農小編，在貼文留言請民眾至連結處付款，但實際上該連結為釣魚網站，騙走民眾信用卡卡號及手機等基本資料，詐騙集團隨後至第三方支付平台綁卡，並要民眾將收到的OTP輸入至釣魚網站中。

因現行OTP簡訊並未特別註明持卡人是在進行信用卡綁定驗證，民眾遭綁卡恐渾然未覺，金管會已找銀行公會開會，未來發卡機構發送OTP簡訊時，簡訊內容將載明此是否為綁卡驗證通知，供消費者辨別。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出，金管會給予銀行調整期，所有銀行將在2023年4月12日前修改系統，後續民眾利用第三方支付綁定信用卡時，收到銀行發送的OTP簡訊，將會載明此是否為綁定信用卡驗證。

此外，民進黨立委林楚茵近日接獲民眾陳情，有民眾遭警察局告知銀行帳戶被列為警示帳戶，民眾才驚覺自己的帳戶遭詐騙集團綁定在電支帳戶。

童政彰表示，電支機構管理條例已明文規定電支機構必須建立使用者身分確認機制，註冊及開戶過程均採實名制，此個案主因歹徒已掌握民眾銀行帳戶等基本資料，再搭配歹徒自己的手機門號申請電支帳戶，電支機構有串接到財金公司進行帳戶驗證，但沒有檢核到民眾留存在金融機構的手機門號。

童政彰坦言，先前已有相關個案發生，金管會今年8月已召集電支業者開會防堵詐騙，將此漏洞補全，金管會要求電支機構若串接到財金公司進行帳戶驗證機制，同時必須檢核使用者原先留存在金融機構的手機門號等資訊是否相同。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

若未來發生爭議，童政彰表示，舉證責任將在電支機構，即電支機構必須證明先前已有查詢民眾在某一家銀行開戶所留存的手機門號，確實是申請電支帳戶時填寫的門號，若沒有做到，在民事責任釐清上，電支機構將可能得提出相關損害補償措施。

童政彰並指出，第三方支付現在已移撥給數位發展部數位產業署管理，在移撥前，已有規劃將第三方支付納為金管會洗錢防制管理對象，未來第三方支付同樣會落實實名制。（編輯：楊凱翔）1111115

童政彰
金管會前10月開罰2.08億 年減逾2成 台灣銀行業過度飽和？ 金管會：鼓勵金融業3原則併購
林楚茵
面對中國威脅 陳時中陣營籲蔣萬安正面對決 Google首邀新聞媒體對話議價 數位發展部與會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族