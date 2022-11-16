疫情加速行動支付 LINE Pay前10個月交易額增4成

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（中央社記者吳家豪台北16日電）疫情期間民眾減少接觸，改用行動支付服務，LINE Pay今天公布今年前10個月LINE Pay行動支付及綁定LINE Pay的點數回饋實體卡，合計交易金額年增近4成，累積交易筆數年增5成。

LINE Pay發布新聞稿指出，LINE Pay目前全台支付據點達到42.5萬處，涵蓋日常生活採買、旅遊、餐飲茶飲、外送及量販Outlet等線上線下通路，用戶數於今年10月突破1100萬戶，LINE POINTS點數回饋信用卡及簽帳金融卡的發卡數突破676萬張。

LINE Pay行動支付及綁定LINE Pay的點數回饋實體卡兩者總交易量持續提升，累計今年1至10月交易總金額逾新台幣4342億元，較去年同期成長近4成；總交易筆數超過5.4億筆，較去年同期成長5成。

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今年雙11檔期LINE Pay與多元通路品牌合作，在11月1日至11日活動期間，LINE Pay行動支付及點數回饋實體卡共創造超過193億元交易額，較去年同期成長超過27%；累計2306萬筆交易，較去年同期成長46%。其中，11月11日單日就達279萬筆交易，等同每秒有32筆交易。

根據資策會產業情報研究所（MIC）公布的2021年行動支付消費者調查，疫情期間使用行動支付的前3大原因依序為方便（63%）、優惠（47%）與衛生（41%）；其中衛生因素的增幅最高，較2020年上漲14%，反映出疫情期間消費者對於無接觸需求的高度重視，進而吸引非用戶開始使用行動支付。（編輯：張均懋）1111116