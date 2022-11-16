台電與三菱簽備忘錄 目標2030年林口電廠混氨達5%

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）為逐步達成電業零碳目標，台電今天與三菱集團簽署「混氨技術合作備忘錄（MOU）」，將在林口電廠推動燃煤混氨發電示範，短期目標要為2030年前達成混氨5%，預計每年減碳量達9000公噸，長期將逐步提升至20%目標。

台電、三菱集團今天舉行「混氨技術MOU簽署儀式」，由台電總經理王耀庭、三菱重工能源・電力事業部執行長土師・俊幸、三菱商事次世代燃料石油事業部總經理羽場・広樹、三菱商事機械總經理兼執行長中島・拓共同簽署MOU。

台電表示，三菱重工、三菱商事機械將負責林口電廠的鍋爐設備改造，三菱商事負責氨氣供應鏈規劃，若達成混氨5%發電示範目標，林口電廠年減碳量將達9000公噸，相當於23座大安森林公園的年吸碳量。

王耀庭致詞表示，面對2050淨零排放目標，電力事業減碳是重要的一環，台電持續推動燃煤改燃氣發電、儲能、再生能源等工作，其中也包含燃煤電廠混氨發電，因此與三菱展開合作。

土師・俊幸致詞表示，台灣政府已發布2050淨零排放目標與策略，三菱重工對此專案期待很高。他說，台日在燃料進口、再生能源發展面向都有共同挑戰，相信透過合作，可大力有效推動能源轉型。

羽場・広樹表示，三菱商事未來3年將投入逾1.2兆日圓發展次世代能源等領域，也要讓此次合作的混氨技術更具成本競爭力，並規劃在全球各區域建立多個氨氣供應鏈，相信展開可行性研究後，能逐步達成目標。

王耀庭會後受訪說明，西門子、三菱是燃氣發電混氫、燃煤發電混氨技術領域的佼佼者，台電先後與西門子、三菱展開合作，後續也評估要與奇異（GE）公司，就CCUS技術簽署MOU、展開合作。

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台電發言人吳進忠補充說明，此次與三菱合作的目標，要先驗證技術可行與穩定性，盼在2030年前能混氨5%，待技術具規模經濟效益後，將全面推廣，至於和GE的合作時程，則要再評估。

吳進忠說，年初和西門子簽署的興達電廠混氫技術MOU，將於12月啟動建設，因是要驗證技術，初期費用不會太高，氣源將先由國內供應，待驗證可行後並整體推廣後，屆時將考慮由國外氣源進口。（編輯：張均懋）1111116