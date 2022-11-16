貿協溫哥華駐處與加拿大本拿比商會簽署MOU

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溫哥華台灣貿易中心與加拿大本拿比商會15日簽署合作備忘錄（MOU）。圖為（左起順時針方向）本拿比商會總裁兼執行長侯保羅（Paul Holden）、駐溫哥華辦事處新聞組長邱建義、駐溫哥華辦事處處長劉立欣、溫哥華台貿中心主任陳建坤、世界華商婦女企管協會溫哥華分會會長周素蓮。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年11月16日

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（中央社記者程愛芬溫哥華15日專電）為協助台灣廠商打開更多貿易通路，外貿協會溫哥華台灣貿易中心與加拿大卑詩省本拿比商會今天簽署合作備忘錄（MOU）。雙方承諾將加強業務合作，強化貿易投資。

本拿比商會（Burnaby Board of Trade）計畫明年率廠商訪問台灣。

在駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、世界華商婦女企管協會溫哥華分會會長周素蓮、卑詩省台灣商會副會長聞正中等見證下，中華民國對外貿易發展協會溫哥華台灣貿易中心主任陳建坤和本拿比商會總裁兼執行長侯保羅（Paul Holden）完成合作備忘錄簽署。

本拿比市（City of Burnaby）為卑詩省第三大城市，人口約25萬，重點發展產業包括資通訊科技、生技醫藥、電影數位娛樂與新媒體、再生能源與潔淨科技等。

加拿大的電訊大廠研科（TELUS）、電動汽車電池大廠巴拉德動力（Ballard Power）等知名公司皆座落本拿比市，本拿比市擁有知名高等學府西門菲沙大學（Simon Fraser University）和卑詩省理工學院（BCIT），人才能量充沛。

侯保羅對中央社表示，本拿比商會有1100家會員廠商，橫跨各產業，其中高科技特別突出，因而本拿比市被譽為加拿大西岸的矽谷。台灣高科技產業非常蓬勃，這次能與台貿中心簽訂合作備忘錄，將能增進加台企業實質商業交流。

侯保羅曾多次訪問台灣，對台灣人的友善和經商的效率印象深刻。他說：「我個人很希望能再度到台灣，商會正計畫安排明年訪問台灣。深知台灣舉行的國際工業或科技展覽規模盛大，希望能有機會參訪，相信對彼此的產業提升有很大幫助。」

陳建坤表示，台灣正積極發展5G、電動車、生物科技、綠色能源、醫療照護及文化創意等產業，相信與本拿比廠商能產生很多共鳴。

溫哥華台灣貿易中心今年3月已與素里商會（Surrey Board of Trade）簽署合作備忘錄，過去半年已展開多項合作交流。

陳建坤說，例如鴻碩集團旗下的航碩興業有限公司9月來訪，安排拜會素里商會，和潛在客戶洽談。「台貿希望能打通更多商會管道，協助台灣廠商開拓加拿大市場」。

台加雙邊貿易額今年前3季較去年同期成長約20.7%，達72.25億美元；其中，卑詩省與台灣雙邊貿易額約20.98億美元，約占台加雙邊貿易總額的3成，台灣為卑詩省第5大貿易夥伴。（編輯：馮昭）1111116