鋼市進入供需調整末期 中鋼12月內銷盤價開平盤

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（中央社記者賴言曦台北16日電）中鋼今天表示，考量現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道，落實調整產銷，靜待需求釋放，12月內銷盤價全面以平盤開出。

中鋼今天透過新聞稿表示，鋼材基本面仍未大幅改變；供給端方面，鋼廠規劃高爐檢修順勢減產的情況持續增加，預計全球鋼廠減產規模超過7000萬噸。中國大陸今年前3季粗鋼產量同比減少3.4%，第4季在冬季政策性限產下預計將擴大減產規模；歐洲鋼廠減產約20%，且計劃進一步擴大；韓國現代唐津廠罷工限產；越南和發鋼廠關停5座高爐。

需求端方面，中鋼指出，末端需求雖仍處於低檔，但漸漸步入改善期。世界鋼鐵協會（WSA）預估，今年全球鋼鐵需求較去年減少2.3%，主要受中國防疫政策及俄烏戰爭影響所致，反觀北美、新興市場等需求相對穩健，亞洲國家汽車產銷優於預期，加上中國刺激房市政策有效推展與冬儲效應發酵，明年第1季市場補庫需求可望陸續啟動。

另外，雖然中國大陸「動態清零」防疫措施箝制鋼市恢復動力，但預估未來將陸續鬆綁，且下游持續去化庫存，鋼品社會庫存明顯下降。

原料部份，中鋼表示，近期煉焦煤價格受澳洲水災、能源用燃煤需求疊加影響，每公噸價格突破320美元，鐵礦價格每公噸維持90美元上下，高爐煉鋼成本支撐鋼價。

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鋼價方面，中鋼指出，日本東京製鐵、印度鋼廠11月內銷價格維持平盤；中國大陸寶武、鞍本等鋼廠12月盤價平板類產品皆以平低盤開出，每公噸調降人民幣0至200元，主要仍是市場信心及需求低迷所致，未來在鋼廠減產穩價下，有助鋼市縮短修正週期。

展望後市，中鋼認為，全球用鋼產業自今年5月起經歷半年以上的供需調整，下游庫存同步穩定去化，加上鋼廠減產及煉鋼原物料成本支撐，遞延的剛性補庫需求可期，另中國大陸發佈優化防疫20條措施，可望緩和動態清零對經濟活動的衝擊。（編輯：趙蔚蘭）1111116