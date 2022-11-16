台泥能元科技攜美商發展eVTOL 將用高雄新廠鋰電池

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（中央社記者賴言曦台北16日電）台泥企業團所屬能元科技（Molicel）今天與美國Archer Aviation公司共同宣布，Archer旗下最新電動垂直起降飛行器eVTOL Midnight，將使用能元科技位於高雄小港新廠生產的鋰三元高鎳電池。

台泥指出，這是繼先前和英國Vertical Aerospace簽約後，能元科技第2家合作的eVTOL廠商。

台泥說明，Archer Aviation專注打造適合城市內旅行需求的電動垂直起降飛行器，旗下最新款eVTOL Midnight，使用高功率、低阻抗和擁有快速充放電能力的能元科技Molicel電池，只要短短充電10分鐘，即可執行32公里飛行里程，Molicel電池已經過千餘小時Archer飛行任務模型測試，壽命表現平均可達1萬旅次。

據摩根士丹利研究數據，城市空中交通（UAM）市場預計到2050年價值將達9兆美元；Archer目前是全球資本額排名第2的eVTOL公司，今年獲美國聯合航空10 億美元的採購訂單及1000 萬美元的預付款，預計2024年取得美國聯邦航空總署（FAA）的飛安與技術查核認證，2025年生產約250輛電動飛機，並逐步擴大至每年生產約2000架電動飛機。

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台泥表示，能元科技在電池業擁有領先業界經驗，位在高雄小港的全台首座超級電池工廠，年產能1.8GW，預定明年上半年完工試車投產，正式投產後電池產能大幅提升，是Archer決定與能元科技Molicel合作的關鍵因素。

能元科技總經理薛人禎透過新聞稿指出，能元科技致力成為eVTOL應用領域領先企業的電池核心合作夥伴。能元科技擁有高性能動力電池技術、最先進的商業生產力和擴展計劃，可強化合作夥伴的關鍵價值。希望看到eVTOL Midnight對市場產生巨大影響，證明一種新技術可為世界提供更有利可圖的商業模式。（編輯：林興盟）1111116