技嘉：主板與顯卡第4季恢復成長 2023估個位數年增

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（中央社記者吳家豪台北17日電）主機板與顯示卡廠商技嘉科技今天召開法人說明會，預估今年第4季主機板與顯示卡等消費型產品將走出谷底、恢復成長，出貨將優於第3季，明年至少年增個位數百分比。

技嘉伺服器產品今年受到中國封控及缺料影響，部分出貨遞延到第4季，預期明年出貨將至少年增雙位數百分比。

技嘉今年第3季合併營收為新台幣241.92億元，季增6.76%，年減22.68%；營業利益2.75億元，季減80.1%，年減93.06%；因美元升值帶來匯兌收益，加上其他投資收入，稅後淨利為11.68億元，季增18.94%，年減67.47%；每股盈餘1.84元。

從產品營收占比來看，今年第3季主機板占23%、顯示卡45%、伺服器18%，其他產品占14%。

展望第4季，技嘉發言人楊蘭台說，消費型電子產品包含主機板與顯示卡，在庫存有效管理後，將走出谷底、恢復成長；伺服器產品先前受到中國封控與中央處理器（CPU）緩交影響，部分出貨遞延到今年第4季。

楊蘭台指出，技嘉庫存金額今年第2季約299億元，第3季已降到229億元，季減幅度約24%。今年第4季會針對明年第1季新品準備庫存，在銷售和備料之間做好管理，庫存不會像之前看起來那麼高。

技嘉總經理李宜泰表示，技嘉去年繳出不錯成績，今年整體經濟不好，第2季後俄烏戰爭造成油電雙漲、消費者物價指數（CPI）偏高，技嘉努力降低庫存。技嘉預估明年主機板和顯示卡出貨將成長個位數百分比，伺服器出貨至少成長雙位數百分比。

法人提問在通膨與升息影響下，技嘉消費型產品是否可能漲價；李宜泰表示，因應成本上漲及新產品上市，技嘉會做適當調整，反映在整體售價上。

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技嘉代理發言人蕭文達說，顯示卡舊庫存已清得差不多，現在新進的庫存成本結構不同，且明年第1季有新品上市，預期未來2季市況還不錯。

蕭文達認為，明年電競筆電市場仍會下滑，技嘉預計明年1月完成庫存調整，看好明年筆電出貨繼續成長。主機板產品受惠於新品與新平台推出，有望帶動換機潮，預計明年仍將成長，雖然出貨量成長幅度較小，但對單價幫助蠻大。（編輯：楊蘭軒）1111117