金融業縮手 對中國曝險年減3390億元

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金融業對中國曝險持續下降，金管會今天公布，截至今年第3季底，金融三業持有中國曝險合計新台幣1兆3489億元，年減3390億元，銀行業對中國曝險占淨值比率續探至金管會公布統計以來新低。

今年全球受到通膨及升息衝擊，經濟前景充滿變數，中國市場又受到美中角力、動態清零、房市監管政策等因素影響，金融業對中國曝險持續降低。

金管會今天公布截至第3季底最新統計，本國銀行對中國授信、投資及資金拆存總額度降至近1兆1869億元，占上年度決算後淨值的28.86%，雙雙下探金管會公布統計以來新低；若相比去年同期，銀行業對中國曝險年減2340億元。

若拆分授信、投資及資金拆存3項，銀行業對中國授信年減490億元、投資年減1439億元、資金拆存年減411億元，同步呈現下滑。

保險業投資中國地區有價證券降至1490.6億元，占保險業可運用資金的0.5%，其中包含壽險業持有中國曝險1485億元及產險業5.6億元；相比去年同期，曝險年減額超過千億、達1036.6億元。

證券期貨投信業對中國曝險合計129.63億元，占淨值比率達1.97%，若相比去年同期，僅券商對中國曝險有變化，年減14.23億元，期貨及投信持有中國曝險並未變動。

金管會證期局副局長張子敏指出，中國過去相對是利率比較寬鬆的環境，不過券商評估中國利率再下降空間有限，投資空間較不容易有獲利，因此對中國曝險有稍微縮手現象。（編輯：楊凱翔）1111117