國泰60週年 蔡宏圖勉勵員工勇於承擔、共創新局

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（中央社記者蘇思云台北17日電）國泰今年迎來60週年，國泰金董事長蔡宏圖內部信指出，國泰人壽1962年創立時僅有23名員工，今天成為總資產新台幣11.9兆元、員工5.7萬人的金融集團，期許員工面對外在變化，勇敢承擔、持續開創新局。

國泰金今天公布蔡宏圖給員工的內部信件，1962年國泰人壽創立時僅有23名員工，國泰金控今天已擴展成擁有壽險、產險、銀行、證券和資產管理等業務的金融集團，服務1400萬客戶、超過一半的台灣民眾，也在國外設立營業據點服務當地客戶。

蔡宏圖表示，國泰能有今天，衷心感謝背後每個員工的付出，國泰60週年策展的歷史牆照片，可以看到很多熟悉臉孔，1970年代全面電腦化，之後全面投資E化，業務人員成功轉型為行動化銷售部隊，1990年代後金融市場自由化，更推動集團成為學習型組織、成立金控，朝「亞太地區最佳的金融機構」的目標邁進。

蔡宏圖指出，2012年國泰50週年時，啟動集團登峰計畫New Heights，從企業核心價值出發、啟動全方位、多面向的自我再造工程。10年後的今天，數位科技在全世界快速顛覆各行各業既有的商業模式，國泰啟動數位轉型，與客戶接觸的介面更多元，透過全通路、線上線下結合的服務，滿足客戶需求。

蔡宏圖指出，今年年初時勉勵員工「你比你想的勇敢」，現在展望未來一樣希望每一位國泰人都具備勇敢、開放、大膽探索的思維，擁抱世界的變化，並從中看到機會，領先布局，搶得先機。外部環境的變化只會愈來愈劇烈，愈是如此，愈要勇敢做決定、勇敢承擔。

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面對未來激烈競爭，蔡宏圖表示，要檢視既有的優勢與善用整個霖園集團橫跨金融、地產建設、醫療、資訊、物流及公益等資源、規模與專業，來展開跨子公司與跨業別的合作，深化全集團數位轉型。各類專業人才是不可或缺的，將加大投資未來發展所需的人才，一起共創永續價值。

展望未來，蔡宏圖表示，各行各業都會面對市場競爭者更多、遊戲規則不斷改寫的情況，對國泰而言，更要深刻理解經營環境改變，並提升競爭力，因為對客戶的長期承諾就是追求永續經營的最大動力。要不斷檢視新機會與面臨的挑戰，勇敢開創集團下一個60年的新格局。（編輯：潘羿菁）1111117