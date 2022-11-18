台版CFC制度弱化企業競爭力？ 財部提3點澄清

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（中央社記者張璦台北18日電）報載台灣CFC制度衍生重複課稅等問題，財政部今天提出3點說明，CFC制度不是加稅措施且未造成重複課稅，針對外界建議將未實現金融資產評價損益自CFC當年度盈餘排除，否則可能有「未實現獲利卻先課稅」問題，財政部會審慎評估。

為杜防跨國企業或個人藉在低稅負國家或地區成立受控外國企業（CFC）保留盈餘不分配，規避台灣稅負，行政院核定營利事業CFC制度及個人CFC制度自民國112年上路，接軌國際反避稅趨勢，維護租稅公平。

財政部今天發布新聞稿指出，針對媒體報導「台版CFC抄半套，弱化企業競爭力」，提及台灣CFC制度衍生重複課稅與稅率差別待遇問題，內容有所誤解。

首先，財政部表示，CFC制度納稅主體為對CFC有控制力的股東，回台上市或在海外上市的KY公司（CFC），具控制力的股東仍可以透過股利政策的操控，將盈餘保留於KY公司不分配，產生遞延股東稅負效果，應納入CFC制度適用範圍。

綜觀國際間採行CFC制度，財政部指出，未因CFC公開發行上市而予以排除適用，因此台灣CFC制度未豁免公開發行上市公司，符合CFC制度立法精神及國際立法體例。

第二，財政部強調，CFC制度不是加稅措施，而是將CFC當年度盈餘視同分配，提前在盈餘發生年度課稅，未來CFC實際分配盈餘時，則不再課稅；同時，CFC境外繳納股利或盈餘所得稅，可以扣抵營利事業或個人股東的應納稅額，並提供處分CFC股權，可調減所得額等避免重複課稅機制。

第三，外界建議將未實現金融資產評價損益自CFC當年度盈餘排除，否則可能有「未實現獲利卻先課稅」問題，財政部指出，國內的CFC制度是按國內認可財務會計準則計算的財報盈餘，為計算基礎，且儘量減少調節項目，使納稅義務人免因CFC制度重新計算盈餘，降低納稅義務人依從成本。

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財政部表示，考量金融資產通常於短期內會經常交易，若就未實現金融資產評價損益調減CFC當年度盈餘，短期內即須加回，可能徒增處理程序；但財政部正在綜整各界意見及參考其他實施CFC制度國家的做法，審慎評估。

財政部說明，考量台灣特殊政經環境，並衡酌國內企業對外投資態樣，國內CFC制度明定CFC轉投資非低稅負國家或地區的公司，採權益法認列轉投資事業的投資收益，可自CFC當年度盈餘中排除，因此轉投資事業實際分配盈餘或股利年度，以實際分配數計入CFC當年度盈餘，已經比OECD及鄰近國家規定更為寬鬆。（編輯：潘羿菁）1111118