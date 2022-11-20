個人CFC新稅制明年上路 適用情境豁免機制一次看

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（中央社記者張璦台北20日電）被稱為海外反避稅殺手鐧，受控外國企業（CFC）新稅制預計2023年上路，台商透過紙上公司的避稅手法將不可行，勢必要重新配置海外資產，透過整理適用情境以及2大豁免機制，建議台商檢視全球營運布局與投資架構。

假設在台灣的王小姐與B企業，各持有境外公司A的50%股權，境外A公司當年度稅後盈餘新台幣2億元，王小姐、B企業各自獲配1億元股利收入，依規定，這些所得必須課稅。

然而，為了租稅規劃，王小姐與B企業在低稅負國家或地區、即租稅天堂，成立一間受控外國企業（CFC），透過操控這間CFC的股利政策，把境外A公司盈餘保留在CFC不分配，這樣一來，王小姐與B企業就不必繳稅。

為防杜上述規避台灣納稅義務的行為，CFC制度2023年上路，也就是說，未來不管CFC是否決議分配盈餘，王小姐都要計算CFC營利所得，並計入個人基本所得額，B企業則要認列CFC投資收益，並計入營利事業所得額。

●CFC不是加稅措施 財部設2大豁免門檻

破除新制迷思，財政部強調，CFC制度不是加稅措施、也不會溯及既往，並設有兩大豁免門檻。第一，CFC所在國家或地區有實質營運活動；第二，個別CFC當年度盈餘在700萬元以下。只要有一個條件符合則可排除適用。

租稅合理公平，也要避免重複課稅，財政部指出，往後CFC實際分配盈餘時，不會再計入股東所得額課稅；若在所得來源地已經繳了所得稅，可申請扣抵或是退稅；處分CFC股權時，已計算過的CFC所得部分可當作成本減除。

針對個人CFC制度的適用對象，財政部台北國稅局官員表示，首先得是「中華民國境內居住之個人」，也就是在台灣有報繳所得稅義務的人。

台北國稅局官員指出，居住者個人，或個人、配偶及二親等以內親屬，在2023年以後每年度12月31日，合計直接持有在「租稅天堂」的CFC股份或資本額達10%以上、且該CFC不符合「豁免門檻」規定，在這一情境下，適用CFC制度。

個人要將該CFC當年度盈餘，按其直接持有CFC股份或資本額的比率，及持有期間計算海外營利所得，並與全戶的海外所得合計，若在100萬元以上，應計入當年度個人基本所得額。

如果基本所得額超過670萬元免稅額度，則進一步計算基本稅額（基本所得額 － 670萬元，再乘以稅率20%），若基本稅額高於綜所稅一般所得稅額，則須課徵差額稅負。

簡單而言，全戶海外所得超過100萬元、基本所得額逾670萬元，基本稅額高過一般所得稅額，才會碰上課稅問題。

●取巧成立多家CFC分散盈餘 恐無法適用豁免另外，為避免藉由成立多家CFC分散盈餘，取巧適用「豁免門檻」，CFC制度另有規範，屬於個人與應合併申報綜所稅的配偶，及受扶養親屬控制的「全部」CFC，當年度盈餘或虧損合計為正數且超過700萬元者，持有的個別CFC當年度盈餘即使在700萬元以下，仍不可豁免。

舉例說明，王小姐直接持有3家CFC（於所在國家或地區均無實質營運活動），持股比率均大於50%，2023年度甲、乙、丙3家CFC當年度盈餘分別為虧損200萬元、盈餘500萬元及盈餘600萬元。

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雖然個別CFC當年度盈餘均在700萬元以下，但屬王小姐控制的全部CFC當年度盈餘或虧損合計為正數900萬元，已超過700萬元；因此，王小姐仍應依規定計算乙、丙CFC的營利所得， 計入當年度個人的基本所得額。

台北國稅局官員提醒，CFC制度上路後，以往個人藉CFC保留盈餘不分配的避稅計畫已不可行，建議個人台商重新檢視全球營運布局、交易安排與投資架構，關閉不具實質營運、僅為避稅目的所設的CFC，並保留足夠因應時間，以免在全球反避稅浪潮下，成為各國稅捐稽徵機關的查核標靶。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1111120