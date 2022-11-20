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台股週線連3紅 法人：留意Fed升息動向

2022/11/20 11:55
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（中央社記者張建中台北20日電）台股上週漲多跌少，指數收在14504.99點，一週上揚497.43點，漲幅3.55%，週線連3紅。法人表示，美國通膨率仍居高檔，須留意美國聯準會（Fed）官員是否持續發表鷹派言論。

台股18日上下震盪高達200點，終場下跌30.24點，收在14504.99點，力守14500點關卡。台股一週上漲497.43點，週線連3紅；其中，半導體類股指數勁揚8.64%，表現最強勢。

安聯投信台股團隊表示，資金面、需求面與供給面是今年以來影響台股走勢主要因素，這些不確定性依然存在，不過干擾因素逐步鈍化，隨著靠近升息終點、庫存調整已經進行一半，時序更接近2023年，讓下檔空間有限。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲說，這波台股反彈，具有兩大意義，一是美國10月通膨數據優於市場預期，可視為通膨下降趨勢已在發生、不易反轉的正向指標；一是近兩年讓外資一直大力調節台股的地緣政治因素，受惠國際大型投資機構決策對台灣產業投下肯定票，讓市場吃下一顆定心丸。

投顧法人表示，台股上週揚升，主要是巴菲特旗下波克夏海瑟威公司大舉買進台積電美國存託憑證（ADR）激勵，有助掃除過度悲觀氣氛，而不是景氣好轉，這波反彈可說是沒有基本面支撐。

投顧法人指出，美國11月公布的CPI數字降幅出乎意料，激勵美股及國際股市大漲，但CPI年增率仍逾7%，與聯邦準備理事會（Fed）目標2%距離很遠，後續仍須留意Fed官員是否繼續發表鷹派言論。（編輯：楊凱翔）1111120

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