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國泰金60週年 蔡宏圖、蔡鎮宇兄弟同框切蛋糕慶祝

2022/11/20 19:21（11/20 20:21 更新）
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國泰金控共同創辦人蔡宏圖（右）及蔡鎮宇（左）共切蛋糕慶祝國泰60週年。（國泰金控提供）中央社記者張璦傳真 111年11月20日
國泰金控共同創辦人蔡宏圖（右）及蔡鎮宇（左）共切蛋糕慶祝國泰60週年。（國泰金控提供）中央社記者張璦傳真 111年11月20日
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（中央社記者張璦台北20日電）國泰金控走過一甲子，60週年特展在華山文創園區登場，共同創辦人蔡宏圖及蔡鎮宇兄弟檔日前出席開幕剪綵，手搭手與國泰慶生蛋糕合影；蔡宏圖勉勵員工，以勇敢、開放思維擁抱世界變化，從中看到機會，領先布局。

國泰金今天發布新聞稿表示，60週年特展「發現你的勇敢進行式」11月19日至12月7日於華山文創園區免費展出，透過6大主題展區和沉浸式的互動體驗，邀請民眾發現國泰一甲子伴隨台灣金融發展的過程。

國泰金指出，蔡宏圖及蔡鎮宇日前出席開幕剪綵暨慶生儀式，為展覽揭開序幕，並與員工一起體驗展覽內容。

國泰金董事長蔡宏圖勉勵員工具備勇敢、開放、大膽探索的思維，擁抱世界的變化，並且從中看到機會，領先布局，占得先機；外部環境的變化只會越來越快速和劇烈，越是如此，越是要勇敢地做出決定，勇敢地承擔。

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國泰金表示，展區當中的「勇敢宣言牆」，可透過iPad先從「國泰12大勇敢金句」當中選擇一句，再自拍上傳到大螢幕上；蔡宏圖選了「當時覺得難走的路，也帶你來到了現在」，並且自拍上傳照片，作為勉勵員工的勇敢金句。

國泰金指出，現場同時展出國泰15週年慶當日，襄陽路1號新建總公司大樓落成典禮的剪綵用金剪，蔡宏圖及蔡鎮宇並將60週年特展剪綵金剪，放入喜氣的透明紅底展示箱中，代表國泰將繼續履行金融業的重大責任，在台灣開枝散葉奠定60年的穩健根基，放眼國際。（編輯：蘇志宗）1111120

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