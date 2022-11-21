中鋼10月稅前淨損14億 翁朝棟：估12月庫存去化完畢

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（中央社記者賴言曦台北21日電）中鋼10月合併營收新台幣323.87億元，自結稅前淨損14.48億元。展望後市，董事長翁朝棟表示，預估今年12月庫存去化將告一段落，明年第1季起市況趨於平穩，第2季旺季報到後可望迎來復甦。

中鋼今天公告，今年累計碳鋼銷售量為727萬6379公噸；前10月累計合併營收為3865.78億元、年增1%，合併營業利益233.82億元、年減65%，自結稅前盈餘290億元、年減59%。

中鋼說明，雖然鋼鐵事業群銷售單價較去年同期增加，帶動營收成長，但銷售數量減少，且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，導致營業利益及稅前淨利減少。

展望後市，中鋼董事長翁朝棟接受中央社記者電訪時分析，中鋼12月各項產品盤價為平盤，說明鋼價已築底，如何去化庫存才是反轉市況的核心，雖然業界極力拓銷，但外銷訂單受到亞洲鋼廠普遍虧損等問題影響，對獲利的邊境貢獻程度不佳。

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翁朝棟提到，雖然市場因需求不振，信心不足，但近期可觀察到，歐洲鋼價逐漸上升，美國鋼價築底，煤炭、鐵礦砂等國際原料行情仍在高檔，為鋼價提供支撐。

翁朝棟分析，目前鋼市回溫的關鍵在於需求，從今年5月起產業積極去化庫存，預計12月可告一段落，明年第1季雖為產業淡季，但市況將趨於平穩，隨著第2季旺季到來，屆時鋼市將有望隨著需求浮現而復甦。（編輯：翟思嘉）1111121