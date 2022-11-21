宏碁集團新事業突圍 林佳璋：展碁明年變猛虎

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（中央社記者吳家豪台北21日電）電腦品牌廠宏碁積極發展新事業，鼓勵孫公司IPO成為集團新一代「小老虎」。宏碁子公司展碁國際總經理林佳璋今天表示，第4季獲利可望優於去年同期，明年有機會增加一隻小老虎，讓展碁升級為「猛虎」。

林佳璋今天參加證交所舉辦的「休閒及運動」主題式業績發表會，談到代理橡膠等化學應用產品原料的子公司博瑞達，坦言博瑞達目前遭遇逆風，全球原油市場比較起伏震盪，但他相信「震盪是一時的，終究會過去」。

林佳璋指出，如果明年全球原油市場的波動趨緩，博瑞達營運應該會有大幅進展，初次公開發行（IPO）時間點循序漸進，希望明年有機會增加一隻小老虎，讓展碁變猛虎。

他說，博瑞達運氣不好碰到俄烏戰爭，與俄羅斯公司的合作無法進行；在中國受到封控影響，很多生意也沒辦法做。但即使業績受阻，博瑞達獲利還是不錯，等到未來風平浪靜之後，成長會更快速。

談到「夥伴經濟」規劃，林佳璋透露，宏碁集團創辦人施振榮提倡王道精神與利益平衡原則，有幾家公司非常認同相關概念，正在與展碁洽談合作，有很多機會，未來持續拓展的夥伴經濟將扮演展碁另一個成長動能。

他說，市場上大多數人把展碁定義成3C通路商，但展碁已轉型為平台通路商。3C指的是電子相關產品，經營平台則什麼都可以賣，帶動展碁今年第3季業績成長，並未受到太多疫情紅利告終、個人電腦（PC）銷售大幅下滑的影響。

展碁轉型後，產品組合大幅改變，透過多樣化代理產品分散風險，引進高毛利產品，整體毛利率從去年前3季的5.5%大幅提升到今年前3季的7.4%。

林佳璋解釋，毛利率提升的原因，主要在於產品組合改善，其次是改變行銷方法，讓更多使用者了解新的產品組合及新運用，協助經銷商與使用者溝通，讓經銷商也賺到錢。儘管展碁業績規模可能追不上同業，但獲利應該不輸同業。

展望未來，林佳璋表示，展碁將持續獨家代理Adobe、防毒軟體等關鍵軟體，透過軟體雲端平台進行跨產品銷售及租賃，提升毛利。

在生活科技產品方面，展碁將擴大電玩等休閒軟體銷售，並增加家電產品市場占有率，透過數位引流擴大線上及線下交易。

針對資訊產品，展碁將提升商用市場占比，擴大人工智慧（AI）、大數據、雲端商業運用方案；同時也正在開發儲能系統、發展綠能產品，設法增加蘋果商用電腦市占率。

展碁今年第3季合併營收約新台幣56.11億元，季減8%，年減9%；營業毛利4.1億元，季減12%，年增12%；營業利益1.14億元，季減23%，年增35%；稅後淨利1.05億元，季增2%，年增24%；每股盈餘1.29元。

累計今年前3季展碁合併營收達174.77億元，年增18%；營業利益3.81億元，年增95%；稅後淨利2.94億元，年增30%；每股盈餘3.6元。（編輯：翟思嘉）1111121