台水：水安全計畫有成 民眾滿意供水品質達90.5%

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（中央社記者曾智怡台北22日電）台水公司今天表示，自107年啟動WHO公布的「水安全計畫」後，民眾對於供水品質的信賴度逐年提升，從原先的84.8%提升至90.5%，目前已有32座主要淨水場的供水系統實施此計畫。

台水今天發布新聞稿表示，自107年起導入世界衛生組織（WHO）所公布的水安全計畫（Water Safety Plan, WSP）管理架構，主要精神從水源至用戶端，各環節進行綜合性風險評估與風險管理，有效控管污染風險及危害，確保自來水符合飲用水法規及民眾用水安全。

經濟部國營會調查，一般用戶對於自來水水質滿意度，由107年度84.8%、108年度86.1%提升到110年度90.5%，可見台水推動水安全計畫後，民眾對於台水公司供水品質信賴度有所提升，成效明顯。

台水初期先於各區處擇一淨水場試辦，各區處熟悉制度後每年持續擇定一座目標淨水場辦理，累積截至目前有32座主要淨水場的供水系統實施此計畫，並持續滾動檢討，不斷強化水源、淨水及配水等各項管理措施，未來將動員更多人力，持續推展，以保障國人飲水健康，強化供水安全。

台水說明，水安全計畫推行從成立水安全計畫團隊，檢視完整的供水系統開始，確認污染源如何進入、進行危害鑑定及風險分析，評估現有控制系統是否有效，採取現有控制措施後再重新對可能風險進行評估，以確認有效性，並建立支援計畫、常態與緊急狀況管理程序。

最後，將整體執行計畫建檔，不斷循環管理（Plan-Do-Check-Act,PDCA），朝向總風險值趨近於零的終極目標，因此掌握可能的污染來源，並加以事先防範及建立應變的SOP，為實施水安全計畫的目的。

台水強調，將持續精進，以提供優質安全且符合法規要求的飲用水。（編輯：郭無患）1111122