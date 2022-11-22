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10月電力景氣燈號續亮黃藍燈 製造業雙高夾擊陷萎縮

2022/11/22 13:55
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）台灣綜合研究院今天發布10月電力景氣燈號，連續第3個月亮出黃藍燈，並指出受到高通膨與高庫存夾擊，製造業景氣陷入萎縮，產業圍繞悲觀氛圍之下，第4季經濟表現恐持續看壞。

台綜院今天發布新聞稿，10月全國產業高壓以上用電量較去年同期大幅減少5.17%，整體產業電力景氣燈號續亮低迷黃藍燈。

進一步觀察製造業表現，台綜院指出，受到通膨延燒、中國動態清零防疫政策影響，傳統產業景氣低迷不振，科技業雖然有5G、雲端運算等資訊通信產品支持，但電子終端產品銷售不佳，導致半導體供應鏈庫存增加，廠商持續進行庫存調整，成長動能趨緩。

台綜院表示，製造業用電量連續6個月負成長，產業電力景氣燈號因而呈現衰退藍燈，且以出口訂單與用電量走勢來看，製造業已經長達9個月出現反轉訊號，景氣陷入萎縮。

半導體業先前寫下亮眼成績，但今年也露出疲態，台綜院表示，半導體產業今年下半年景氣急轉直下，產業鏈面臨庫存水位過高問題，去化時程恐延宕，不利於接單與產能利用率。

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台綜院總結，在地緣政治緊張未解、通膨維持高檔及國際終端需求不振等多重風險下，產業景氣圍繞悲觀氛圍，第4季經濟表現恐持續看壞。

台綜院今天公布的經濟預測，估10月經濟成長率為2.9%，且下修9月經濟成長率為3.1%，並同步下修2022年第3季經濟成長率預測值為3.4%，較10月預測值微幅調降0.1個百分點，也低於主計處10月公布的第3季經濟成長率預測值4.10%。（編輯：張均懋）1111122

#台綜院
#台灣綜合研究院
#電力景氣燈號
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