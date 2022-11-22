光洋科：短期營運展望保守 看好半導體資料中心前景

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（中央社記者張建中台北22日電）靶材廠光洋科董事長黃啟峰今天表示，第4季全球產業需求趨緩，預期到明年第2季還在需求谷底，短期營運展望保守，不過看好半導體及資料中心布局長期成長。

光洋科下午舉行媒體座談會，黃啟峰帶領智能管理中心副總經理洪本展、薄膜暨電子材料事業群副總經理暨營運長鍾怡歡及財務長金華等經營團隊出席，說明光洋科未來營運布局。

黃啟峰說，光洋科主攻儲存、半導體及顯示器3大領域，除擴大營運規模、優化產品組合及技術升級，內部也展開數位轉型及零碳轉型。

黃啟峰表示，第4季全球產業需求趨緩，隨著經濟波動，短期營運展望保守，預期到明年第2季還在需求谷底，不過，看好半導體及資料中心布局長期成長。

他說，隨著電子產品越趨複雜，將需要更多種類的合金材料及更新穎的材料；此外，在地供應鏈重要性提高，以及產業越來越重視循環經濟，將為光洋科長期營運成長注入動能。

黃啟峰預期，未來5年半導體工繳業績年複合成長率可望達50%水準，所占營收比重也將自目前的4%，逐步邁向20%目標。（編輯：林淑媛）1111122