台股站上14500點 分析師：留意中小型股與電子庫存

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（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天開低走高，在台積電擺尾拉抬下，指數終場上漲92.81點，收14542.2點。分析師表示，後續須觀察OTC櫃買市場的中小型股漲跌家數，以及電子業庫存消化狀況。

美國科技類股疲軟，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.84%，拖累台股早盤開低，台積電受下檔買盤支撐、股價緩步墊高，帶動大盤震盪走揚，站回14500點關卡，終場加權指數上漲92.81點，收在14542.2點。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電話訪問時表示，今天雖然大盤上漲，OTC櫃買指數卻下跌，且OTC下跌股票家數多於上漲家數。未來幾天如果美股持續走揚，要觀察中小型股票的漲跌家數及反彈力道，可反映出市場信心。

儲祥生說，美國12月升息幅度已大致底定，外界預期為2碼（1碼為0.25個百分點），對台股影響逐漸緩解。接下來要看電子業庫存消化狀況，市場認為可能持續到明年第2季，須觀察跌深反彈的IC設計股庫存去化是否優於預期。

國泰證期指出，台股今天開低走高、終結連4黑，指數上漲近百點，再次站上14500點關卡。本週將有美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄公布，政策走向也是近期市場的關注焦點。（編輯：楊凱翔）1111122