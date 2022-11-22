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宏泰人壽薰衣草醫療險漲保費 金管會將查核程序

2022/11/22 23:02
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（中央社記者謝方娪台北22日電）宏泰人壽薰衣草醫療險附約今年11月起調漲保費，引發保戶不滿，金管會今天提出3點聲明表示，此商品保證續保但不保證費率，且調整費率採備查制送審，金管會將依規進行事後查核程序。

宏泰人壽薰衣草醫療險附約去年曾掀起漲價風波，當時金管會認定宏泰人壽不當調漲，影響15萬名保戶權益，開罰新台幣120萬元並限制宏泰人壽不得銷售保證續保健康險新約1年。因保單損率太高，宏泰人壽捲土重來，今年11月起調漲保費，引發保戶不滿。

金管會保險局主秘蔡火炎今天在例行記者會提出3點聲明，第一，宏泰人壽薰衣草醫療險商品，基本上屬於保證續保但不保證費率的商品，即此商品性質並非不能調整費率。

第二，金管會今年3月29日修正「保險商品銷售前程序作業準則」，規定保險商品在計算費率、包括調整費率時所引用的經驗資料，必須優先採用公司本身最近3到5年的統計資料，並要參考國內資料，若有引用國外資料，必須確實了解其原始資料如何算出。

蔡火炎表示，調整費率基本上採備查送審，金管會後續會根據宏泰人壽相關調整事宜，進行備查商品的事後查核程序。

第三，金管會今年3月29日修正「保險商品銷售前程序作業準則」，規定若要針對已銷售的有效契約續保件進行費率調整，必須在新費率實施的3個月前確實通知要保人，向要保人充分說明費率調整機制及調整後內容。

蔡火炎指出，宏泰人壽若有未依上述規定辦理的情形，金管會將依法處理。（編輯：潘羿菁）1111122

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蔡火炎
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