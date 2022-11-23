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巨大：中低階自行車需求下滑 中高階及電動車看俏

2022/11/23 18:48
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（中央社記者潘智義台北23日電）巨大機械財務經理潘巧莉今天表示，雖然現階段中低階自行車款需求下滑，市況不理想，但中高階市場需求仍旺，加上電動輔助自行車（E-Bike）在歐洲蔚為風潮，整體市場依然不錯。

台灣證券交易所舉辦休閒運動產業法說會，潘巧莉在會中指出，電動輔助自行車以歐洲市場為主，約占40%以上，美國逾10%；對電動輔助自行車而言，美國仍是極具潛力的市場，其他還有約50%的市場分散在全球各地，只是單一占比無法與歐美相比。

雖然中低階自行車整體市況衰退，但她直言，中低階自行車款目前以中國市場需求較大，銷售仍然暢旺。中國解封後民眾有機會瘋狂買自行車，中國內銷市場仍然可期。

至於供應鏈缺料、缺櫃，讓自行車市混亂等現象，潘巧莉表示今年已有改善，但仍不如2018年以前的穩定，加上今年增加通膨因素，將持續至2023年，必須觀察。

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以地區營收來看，巨大的歐洲營收約占40%、美國占20%、中國約11%至12%、中國非自行車營收（鋁合金自行車零件、機車材料）占7%至8%，日本占7%、台灣占4%。

另外，潘巧莉表示，巨大約有35%營收來自各大品牌代工，65%為自有品牌營收，包括Giant、看好女性市場推出的女性專屬品牌Liv、都市休閒自行車品牌momentum、自行車高階零組件品牌CADEX。（編輯：楊蘭軒）1111123

#潘巧莉
#中國
#歐洲
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