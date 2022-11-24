台股震盪量縮 全體證券商10月稅後淨損8.76億
2022/11/24 18:19
（中央社記者潘智義台北24日電）台灣證券交易所今天公布，全體證券商10月稅後淨損新台幣8.76億元，由盈餘轉為虧損，較9月大幅衰退197.66%。累計1至10月全體證券商稅後淨利292.56億元，較去年同期衰退66.9%。
證交所發布新聞稿指出，10月大盤總成交值約3.861兆元，較9月減少8.09%，使證券商經紀手續費收入較9月減少，證券經紀業務獲利24.21億元，月減23.22億元。
10月自營出售證券損失較多，使證券商自營業務淨損失16.35億元，較9月增加淨損15.9億元；10月承銷出售證券利益較少，使證券商承銷業務淨損失3.65億元，較9月增加淨損0.76億元。
累計今年前10月全體證券商經紀手續費收入，較去年同期減少37.38%，經紀業務淨利446.78億元，年減41.34%。
另外，今年截至10月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失28.83億元，且較去年同期衰退262.78億元，減幅112.32%；承銷業務淨利益21.78億元，較去年同期衰退50.27%。（編輯：潘羿菁）1111124
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。