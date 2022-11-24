金管會准3家純網銀業務試辦 3類法人可開戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北24日電）根據現行規定，僅本國成年合夥人或股東3人以下的本國登記合夥組織或公司，可開立數位存款帳戶。3家純網銀已向金管會申請業務試辦獲准，有限開放3類法人進行面對面身分驗證開戶。

3類法人為開立專用存款合作帳戶電支機構的管理銀行、開立證券交割帳戶的券商，及開立保費繳納專戶的保險公司。

金管會拚金融創新，今年推動「數位身分認證及授權」主題式監理沙盒及業務試辦，根據金管會統計，截至今天為止，已有16家機構提出22件輔導案，其中有1件性質偏向監理沙盒，其餘21件偏向業務試辦。

金管會綜合規劃處長胡則華今天在例行記者會說明，目前22件輔導案中，金管會已完成輔導20件，另有2件正在輔導中，其中1件即是監理沙盒性質的案子。

至於金管會已完成輔導的20件中，有4件已正式申請業務試辦，分別為好好證券、合庫銀行、第一金證券及中信金控試辦案，好好證券並已取得金管會核准試辦。

除了主題式業務試辦外，仍有其餘一般金融業務試辦案，根據金管會統計，截至今年10月底止，銀行局共有4件申請案、3件核准案；保險局有13件申請案、12件核准案；證期局有2件申請案、1件核准案。

金管會銀行局副局長童政彰說明，銀行局已核准試辦的3件業務試辦案，為樂天國際商業銀行、連線銀行（LINE Bank）及將來銀行3家純網銀的試辦案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前法規僅開放3人以下法人開立數位存款帳戶，因純網銀不像一般商業銀行可透過實體通路對一般法人進行面對面徵審，金管會核准3家純網銀業務試辦，開放3類法人透過面對面身分驗證開戶。

童政彰表示，目前法規尚未開放3人以上法人透過網路開立數位存款帳戶，金管會積極與銀行公會洽商中，不過針對法人實質受益人認證，銀行公會認為，經濟部雖有相關資訊揭露規定，但資訊揭露還需更完善，因此金管會陸續和國發會及經濟部討論中。（編輯：楊蘭軒）1111124