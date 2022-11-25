亞崴估工具機明年下半回穩 全年業績拚持平

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）工具機廠亞崴今天預期，明年業績力拚較今年持平，預估工具機明年上半年需求仍偏弱，下半年可回穩，目前訂單能見度看到明年3月，在手訂單規模約新台幣11億元至12億元。

亞崴下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，發言人許宏賓表示，今年上半年因缺船缺櫃和中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控影響，工具機市場需求未顯現，第3季儘管缺櫃減緩，但通膨因素導致市場需求下滑，目前半導體應用開始降溫，但台積電全球投資，未來仍有機會，至於汽車產業通膨因素已有控制，後續觀察成長動能

在航太業，許宏賓表示近期復甦、飛機接單回穩，歐洲市場能否發酵待觀察，能源產業未來投資加速，亞崴持續布局風電領域。

法人提問對各主要工具機市場景氣看法，許宏賓指出，中國大陸持續動態清零，後續可能緩步開放，歐洲市場因歐元貶值，帶動當地加工出口競爭優勢，若俄羅斯與烏克蘭戰爭止息，戰後重建需求浮現，美國市場需求持穩。

許宏賓預期，工具機產業明年上半年需求仍偏弱，但下半年可回穩；亞崴明年上半年保守看待，期待下半年復甦，持續布局電動車和航太應用，明年業績力拚較今年持平。

法人提問在手訂單和能見度，許宏賓指出，目前台灣和中國大陸兩地，在手訂單規模約新台幣11億元至12億元，能見度看到明年3月。

在產品交期，許宏賓表示，標準機型交期約2個月，龍門機交期約3個月，客製化大型機種交期需6個月。

在關鍵零組件庫存，許宏賓表示，亞崴在包括控制器、螺桿、線性滑軌等關鍵零件未缺料，也沒有長短料問題，螺桿線軌庫存約3個月。

亞崴前3季合併營收新台幣24.33億元，年減9.4%，前3季合併毛利率20.83%，前3季累計獲利3.27億元，大幅年增238.7%，前3季每股基本純益3.38元，優於去年同期EPS 1元，主要受惠新台幣貶值加上業外匯兌收益挹注。（編輯：林興盟）1111125