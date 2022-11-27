促參再生水廠北中南開花 高雄2大廠台積電神隊友

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（中央社記者張璦台北27日電）今年桃園、台中、高雄簽下再生水廠促參案，民間投資金額近新台幣86億元；其中高雄市橋頭再生水廠BTO案投入逾40億元，預計2026年1月營運，每日可望供應3萬噸再生水給台積電，楠梓廠則預計明年公告招商，供水對象也是台積電和相關廠商，堪稱「護國神山」的神隊友。

儘管曾受台北市5大案爭議拖累，但近3年促參（PPP）招商成績可謂「撥雲見日」；財政部推動促參司長李建賢表示，地方政府對促參這一「好工具」的興趣也愈來愈高，更自發舉辦教育訓練，以培養更多承辦人員。

反映在數據上，他指出，今年截至10月底，促參案簽約金額458億元、創近5年新高水準，六都地方政府簽下不少指標大案，包含台中市政府在「台中市立老人復健綜合醫院BOT案」民投金額超過157億元助攻下，以總簽約金164億元，目前暫居年度促參招商王。

高雄市政府也不遑多讓，10月下旬簽下「橋頭再生水廠興建移轉營運案」，民投金額41.17億元，未來供水對象正是「護國神山」，李建賢指出，此案預計2025年底完工、2026年1月營運，每日可供應3萬噸高品質再生水給台積電使用。

除新簽約的橋頭廠以及原有的臨海廠、鳳山廠，李建賢表示，高雄市將以2003年核定的「元老級」促參BOT案楠梓污水下水道系統為基礎，明年再推出楠梓再生水廠促參案，對在楠梓產業園區設廠的半導體大廠而言，供水穩定可謂如虎添翼。

他進一步說明，楠梓污水廠現在處理水量每日約達5、6萬噸，但水直接排入後勁溪，有些可惜，加上台積電進駐楠梓，因此規劃在污水廠周邊蓋再生水廠。

同時，為達台積電用水量需求，李建賢表示，需想辦法把水源規模做大，得同步計畫擴建污水處理廠，截流收集高雄市其他地區污水，經處理後，日後就近供應給台積電及相關產業鍊廠商使用；整個計畫在可行性評估階段，民投金額上看數十億元。

此外，桃園市政府今年也簽下「北區水資源回收中心再生水BTO案」投資金額39.56億元，這一案分3期建設，其中第1期預計2025年完工，每日可產4萬噸再生水、年產1370萬噸，將供應亞東石化公司觀音廠、中油桃園煉油廠及南亞塑膠公司使用。

李建賢指出，未來全期完工後，每日可產11.2萬噸再生水，2、3期預計提供桃園航空城計畫產業專區，及沿線工業區使用。

針對民投金額較小、近5億元的「台中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用BTO案」，李建賢表示，這一案今年5月簽約，目標2024年底正式通水，每日供水量可達1萬噸，主要用水廠商則是友達光電。

李建賢指出，促參是讓政府得以在財源不足情況下，引進民間投資，繼續推動公共建設，後續民間業者在營運時，挹注創新思維；以再生水廠案來說，民間參與方式多是「有償」BTO，業者提供達標準的優良公共服務，政府就會支付費用。

水資源是民生、工業重中之重，展望未來，李建賢表示，再生水廠促參案會繼續推動，同時期盼經濟部現行規劃中的5座海水淡化廠，優先以促參方式辦理，讓公共建設的質與量，同步到位，也讓民間資金及技術有投資管道，形成讓政府、企業、民眾三贏效益。（編輯：蘇志宗）1111127