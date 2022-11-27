醫療科技展12/1登場 驅動疫後醫療採購新商機

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）2022第六屆台灣醫療科技展將於12月1日開展，擴大吸納全球軟、硬科技產業來台戰略結盟，加速醫療數位轉型，更延伸政府新南向前瞻布局，攜手東協百大醫療體系建立合作新局，驅動大健康產業迎來疫後全球醫療採購新商機。

生策會表示，台灣醫療科技展以醫療領頭，串聯資通訊、生醫跨界打造產業新格局。為持續推進「全球醫療數位轉型生態圈」的任務與國際影響力，今年聚焦3大關鍵任務，促進產業與國際科技大廠、醫院、通路深度合作形成戰略結盟，加速掌握全球數位轉型市場先機。

全球精準健康產業不斷精進，變革未來人類健康生活新樣貌，台灣醫療科技展攜手跨領域頂尖機構企業、大健康產業鏈上下游合作夥伴，瞄準海內外商貿合作，共同開拓全球大健康產業新市場、新商機，成為亞太最具指標的商貿場域。

繼半導體大廠英特爾（Intel）於2021年響應加入台灣數位轉型生態圈，帶動微軟、甲骨文等國際企業積極攜手台灣醫院深度合作、打造新世代智慧醫院外，更透過2022台灣醫療科技展尋找台灣研發、具潛力醫療軟體，透過平台技術整合，讓更多台灣旗艦數位創新應用，未來可以連結大廠關鍵元件，賦能載入數位醫療應用。

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生策會表示，衛福部近年推動醫院新南向合作計畫，衛福部次長石崇良今年親自帶隊走訪東協國家後，掌握東協市場在新醫院建置、醫院系統轉型實際需求，成功促成東協8個國家共117家醫院院長、執行長來台，包括東協最大私立醫療集團IHH、菲律賓最大醫療集團The Medical City、泰國前3大私立醫院集團BDMS、Bumrungrad、Mahachai Group等。

在通路戰略結盟部分，因應全球採購趨勢，衛福部、生策會共同推動的線上全球採購網Healthcare商機平台，匯整台灣13大項數位醫療相關產品，完整展現台灣在數位醫療和智慧醫院領域的完整解決方案，包括品牌商、系統整合商及關鍵元件廠商，讓全球看見台灣在醫療相關領域的實力。（編輯：張良知）1111127